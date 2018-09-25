25 Сент. 11:14 2018-09-25T11:14:44+03:00

Курсант из Хабаровска победил на первенстве мира по кикбоксингу. Фото: пресс-служба ДВЮИ МВД

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Семену Бурову на момент начала соревнований было всего 17 лет, а 18 исполнилось в день финального боя. Молодой человек - курсант Дальневосточного юридического института МВД России - завоевал золото в весовой категории «81 килограмм», его соперниками были спортсмены из Ирана, Чехии и России, всего же на соревнования в Италии приехали две тысячи боксеров из 65 стран.

- Это далеко не первые мои соревнования, и хочу отметить, что в этом году уровень подготовки у иностранцев значительно вырос- все боролись до последнего. Каждый соперник был по-своему сложным, но мы с тренером сумели найти их слабые стороны, - отметил Семен Буров.

Как сообщили в пресс-службе ДВЮИ МВД, Семен уже является мастером спорта России по кикбоксингу, финалистом первенства Европы-2017 и победителем первенства России в 2018 году.

В общей сложности с первенства мира спортсмены-дальневосточники привезли семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали.