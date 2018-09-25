2018-09-25T11:38:44+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре жители города проводят трамвай в последний путь

Проститься с этим видом электротранспорта предполагается 30 сентября
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре жители города проводят трамвай в последний путьВ Комсомольске-на-Амуре жители города проводят трамвай в последний путьФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Напомним, что 1 октября в Комсомольске-на Амуре перестанут ходить городские трамваи. Это касается всех маршрутов (в городе на сегодня их осталось три), и связанно с аварийным состоянием путепровода, через который вынужден проезжать электротранспорт по пути из депо на линию. В администрации города речи о закрытии трамвая не ведут, но назвать конкретную дату — когда же маршруты запустят вновь — отказываются.

Комсомольчане предполагают что именно 1 октября история городского трамвая, которая насчитывает более 60 лет, закончится из-за печальной экономической ситуации, возникшей в местном трамвайном управлении.

В связи с этим жителей Комсомольска приглашают проститься с «ветераном пассажирского движения».

- В любом случае, кажется, что нам, комсомольчанам, придется попрощаться с этим экологичным видом общественного транспорта. В связи с этим, мы планируем провести акцию под названием "Последний Трамвай". Для этого вам нужно всего лишь сесть на любой маршрут трамвай, проехать в нем и сделать селфи либо в вагоне, либо на его фоне, разместить в соцсетях с тегом #последний_трамвай, - пишут в местном паблике.

Акцию планируется провести 30 сентября, кроме того как пишут администраторы социальной сети будет организованно не только виртуальное, но и реальное прощание с трамваем — для этого всем желающим надо будет собраться на остановке «Речной вокзал» и оттуда на любом маршруте доехать до конечной остановки. С собой рекомендуется взять все что душе угодно — гитару баян, термос с горячим чаем или борщом, главное чтобы выражение лица в время поездки было грустным.

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