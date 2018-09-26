СЕГОДНЯ 02:52 2018-09-26T02:52:25+03:00

О погоде 26 сентября в Хабаровском крае и ЕАО: в краевой столице солнцчно и до +17 Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Изменить размер текста: A A

Он принесёт много солнца днем, так что температура воздуха в светлое время подрастёт на этой недели до +20. Но! Ночью небо тоже будет безоблачным. Из-за этого в Амурской области уже наблюдаются заморозки. В наших сельхозрайонах температуры опускались до слабоположительных температур. Зима близка!

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +15+17. Уровень Амура у краевого центра 306 мс. В ближайшие двое суток ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 14,8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-13 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +15+17. Уровень Амура у Города Юности 333 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +14+16. Уровень Амура в устье реки 149 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +11+13.