2018-09-26T03:34:54+03:00
Политика

Новый мэр Хабаровска Сергей Кравчук официально вступил в должность

Градоначальнику вручили служебное удостоверение и нагрудный знак
Ольга КИВА
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Новый мэр Хабаровска Сергей Кравчук официально вступил в должностьНовый мэр Хабаровска Сергей Кравчук официально вступил в должностьФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице прошла церемония инаугурации нового мэра города Сергей Кравчука. На торжественной церемонии, которую устроили в Городском дворце культуры, градоначальнику вручили служебное удостоверение и нагрудный знак.

- Все городские проблемы невозможно решить в одночасье по мановению волшебной палочки, но методично разобраться с ними вполне способна команда хорошо подготовленных управленцев, которой сейчас руководит Сергей Кравчук. Ему самому опыта не занимать, и я уверен, что если он будет строгим и требовательным руководителем, при этом относящимся к людям справедливо и с уважением, у него все обязательно получится, - сказал экс-мэр Александр Соколов своему преемнику.

Новый мэр уже поделился своими планами на будущее. Так, он намерен уделить особое внимание развитию социальной сферы, а именно строительству школ, детских садов и оснащению учреждений образования современным оборудованием. Среди прочих приоритетных направлений поддержка здравоохранения и массового спорта, а также работа с молодежью и забота о ветеранах.

Кроме того, Сергей Кравчук поделился планами по внедрению цифровых технологий. Благодаря этой мере горожане смогут получать любые услуги в режиме реального времени. Также он рассказал о продолжении реформирования системы ЖКХ и внедрении новой градостроительной политики в жилищном строительстве. В решении транспортных проблем города по его мнению, в частности обновление парка автобусов, трамваев и троллейбусов.

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