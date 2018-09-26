2018-09-26T04:18:02+03:00
Общество

Два дома в Хабаровске украсят изображениями

Яркими станут многоквартирники на улицах Калиниа и Запарина
Ольга КИВА
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Два дома в Хабаровске украсят изображениями ФОТО: НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»Два дома в Хабаровске украсят изображениями ФОТО: НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
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Два дома в краевой столице украсят красивыми изображениями. Речь идет о многоквартирниках №28 на улице Калинина и №49 на улице Запарина. Эту творческую работу сделают в рамках капитального ремонта зданий.

- Решение о таком креативном подходе приняли сами собственники на общих собраниях жильцов. Буквально на днях местные художники начнут разрисовывать дом на улице Калинина. Для здания на улице Запарина пока только разрабатывают проект, - рассказала Ангелина Пильникова, начальник отдела по работе со СМИ и межведомственному взаимодействию НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Деньги на капитальный ремонт и, в частности, на нанесение изображений собрали сами собственники. Для этого они вносили ежемесячные платежи. Жильцы домов также договорились оплачивать дополнительные взносы. Это позволило им собрать больше денег, которые в последствии они смогли потратить на раскрашивание своих домов.

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