2018-09-26T04:44:28+03:00
Происшествия

В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы

Мужчина ушел из медучреждения 21 сентября и до сих пор неизвестно, где он
Ольга КИВА
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В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
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В Хабаровске разыскивают Качашкина Сергея Викторовича, который ушел из 11-й городской больницы и пропал. В последний раз его видели 21 сентября. С тех о его местонахождении ничего не известно.

Сообщение о розыске мужчины появилось в социальной сети в аккаунте ПСО «Амур-Поиск». В нем говорится, что пропавший был одет в черную футболку с красно-желтыми полосками поперек и длинным рукавом, черные спортивные трико и черные ботинки.

Среди примет исчезнувшего мужчины: рост 175 сантиметров, шрам с правой стороны на животе, татуировка на груди слева, на двух руках порезы вдоль. У пропавшего короткая стрижка, цвет волос темно-русый.

В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Качашкина Сергея Викторовича или знает, где он может предположительно находиться, убедительно просят позвонить по телефонам 89098576300, 89098700203 и сообщить данные.

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