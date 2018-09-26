В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы
В Хабаровске разыскивают Качашкина Сергея Викторовича, который ушел из 11-й городской больницы и пропал. В последний раз его видели 21 сентября. С тех о его местонахождении ничего не известно.
Сообщение о розыске мужчины появилось в социальной сети в аккаунте ПСО «Амур-Поиск». В нем говорится, что пропавший был одет в черную футболку с красно-желтыми полосками поперек и длинным рукавом, черные спортивные трико и черные ботинки.
Среди примет исчезнувшего мужчины: рост 175 сантиметров, шрам с правой стороны на животе, татуировка на груди слева, на двух руках порезы вдоль. У пропавшего короткая стрижка, цвет волос темно-русый.
В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Качашкина Сергея Викторовича или знает, где он может предположительно находиться, убедительно просят позвонить по телефонам 89098576300, 89098700203 и сообщить данные.