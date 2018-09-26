2018-09-26T05:11:15+03:00
Происшествия

Жителя Камчатки подозревают в убийстве по неосторожности собственного полугодовалого сына

Во сне мужчина случайно закрыл лицо мальчика рукой и малыш задохнулся
Ольга КИВА
Поделиться:
Жителя Камчатки подозревают в убийстве по неосторожности собственного полугодовалого сынаЖителя Камчатки подозревают в убийстве по неосторожности собственного полугодовалого сынаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Житель краевой столицы попал на карандаш к следователям. Ранее у 21-летнего горожанина не было проблем с законом, сейчас ему грозит уголовная статья за убийство по неосторожности. Жертвой подозреваемого стал его собственный полугодовалый сын.

- Как стало известно во время следствия, ребенок спал в одной кровати с папой. Во сне мужчина повернулся, чтобы лечь поудобнее и случайно закрыл ребенку лицо рукой. Малыш задохнулся, потому что не мог дышать ни носом, ни ртом. При этом подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Против задержанного завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, у горожанина на иждивении есть трое детей, официальной работы у него нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске с торгов уйдет памятник архитектуры
В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы
Два дома в Хабаровске украсят изображениями
Новый мэр Хабаровска Сергей Кравчук официально вступил в должность
О погоде 26 сентября в Хабаровском крае и ЕАО: в краевой столице солнцчно и до +17
Подозреваемого в особо тяжком преступлении ищут в Хабаровске
В Комсомольске-на-Амуре жители города проводят трамвай в последний путь
Курсант из Хабаровска победил на первенстве мира по кикбоксингу
С 1 октября Комсомольск-на-Амуре лишится трамвая
С железнодорожные путей в Хабаровске исчезла часть комплектующих
Гинеколога в Хабаровском крае отправили в тюрьму за врачебную ошибку
В Хабаровске за уплату взятки оштрафовали директора строительной организации
В Хабаровском крае 16 тысяч человек останутся без света
В лесах Хабаровского края откопали комплект боеприпасов
17-летняя жительница Сахалина стала жертвой насильника
Водитель такси в Хабаровске рискует на пять лет угодить в тюрьму
В Хабаровске обнаружили очень редкий курчавый гриб
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения