Жителя Камчатки подозревают в убийстве по неосторожности собственного полугодовалого сына

СЕГОДНЯ 05:11 2018-09-26T05:11:15+03:00

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Житель краевой столицы попал на карандаш к следователям. Ранее у 21-летнего горожанина не было проблем с законом, сейчас ему грозит уголовная статья за убийство по неосторожности. Жертвой подозреваемого стал его собственный полугодовалый сын.

- Как стало известно во время следствия, ребенок спал в одной кровати с папой. Во сне мужчина повернулся, чтобы лечь поудобнее и случайно закрыл ребенку лицо рукой. Малыш задохнулся, потому что не мог дышать ни носом, ни ртом. При этом подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Против задержанного завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, у горожанина на иждивении есть трое детей, официальной работы у него нет.