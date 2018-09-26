В Хабаровске с торгов уйдет памятник архитектуры

СЕГОДНЯ 05:40 2018-09-26T05:41:56+03:00

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У заброшенного памятника архитектуры, расположенного на улице Шеронова, 102, появится новый владелец. Небольшое компактное здание находится в глубине большого огороженного земельного участка. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов выполнено в формах довоенной неоклассики. В конце 30-х годов это был жилой дом, одно время в нем располагался детский сад, сейчас же это просто постройка, которой срочно нужна реставрация.

- Долгое время объект находился в заброшенном руинированном состоянии. Разрушена крыша, чердачное и междуэтажное перекрытие находятся в аварийном состоянии. Отсутствуют заполнения оконных и дверных проемов. Объект состоит в нежилом фонде, - говорится в сообщении на сайте КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

Здание продают с условием сохранения объекта культурного наследия. Это значит, что покупателю предстоит разработать проект реставрации памятника и восстановить первоначальный вид дома. На прилегающей территории нельзя строить новые здания. Заявки на участие в конкурсе принимают до 17:00 15 октября 2018 года. Итоги конкурса подведут 24 октября 2018 года в 11:00.