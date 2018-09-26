Предприниматели из Амурска узнали о выгодах работы на площадках территории опережающего развития

26 Сент. 07:03 2018-09-26T07:03:41+03:00

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Предпринимателям из Амурска рассказали о возможностях работы в рамках территории опережающего развития. В частности внимание бизнесменов обратили на преимущества такого сотрудничества.

- Инвесторов, которые приходят со своими проектами, сопровождают по принципу «одного окна». Это значит, что предпринимателю не придется ходить по всем инстанциям. Максимальную поддержку оказывают все ведомства. Содействовать готовы представителям малого и среднего бизнеса, которые хотят стать резидентами ТОР на площадке «Амурск» или планируют реализовать свой инвестиционный проект, - рассказала Светлана Найденкина, главный специалист департамента привлечения инвестиций АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края».

В регионе режим ТОР сегодня распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также на шесть муниципальных районов. На площадке «Амурск» уже есть проекты, которые либо реализуются, либо находятся на стадии подготовки.

Семинар для бизнесменов организовали в рамках программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, реализации комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае». Она стартовала в регионе в 2017 и будет действовать до 2020 года. Ее разработали с целью сформировать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов и расширения режима ТОР.