Во время санитарных рубок в Хабаровске уберут сухостои и больные деревья

26 Сент. 07:41 2018-09-26T07:44:50+03:00

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В краевой столице станет меньше старых и больных деревьев, а также сухостоев. Их уничтожат во время санитарной рубки. При этом каждое дерево, которое собираются срубить, внесено в специальный список, составленный по результатам мониторинга.

- Специалисты сначала осматривают территорию, где растут деревья, потом назначают вырубку. Как правило в список попадают старые тополя, которым уже за 60 лет и они могут упасть в любое время, а также деревья с неравномерной кроной и насаждения, у которых много сухих ветвей. Кроме того, учитывают больные деревья, у которых есть, например, дупла или отслоение коры, - рассказала Ирина Дубянская, начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Санитарные вырубки деревьев также проводят в рамках реконструкции дорог. Сейчас на Краснореченской убрали часть деревьев, а взамен спиленных посадят новые породы вяз долговечный. Также специалисты вырубают насаждения по заявкам самих горожан, если это действительно необходимо по оценке экспертов.