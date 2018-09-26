Военнослужащие в Хабаровском крае вымогали деньги у своих сослуживцев

26 Сент. 08:11 2018-09-26T08:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие по призыву хотели не совсем честно разжиться деньгами и оказались на скамье подсудимых. Три парня стали промышлять вымогательством, при этом жертв они выбирали среди своих же сослуживцев.

- Во время следствия установили, что осужденные во время отдыха подняли с кроватей военнослужащих узла связи полевого и стали предъявлять к ним претензии. Этого им показалось мало и они избили двух военнослужащих, - прокомментировали в 57 военном следственном отделе СК России Восточного военного округа.

Это случилось в декабре 2017 года. Несколькими днями позже один из фигурантов потребовал еще денег у сослуживца, которого потом избил за отказ отдать наличность. В январе 2018 года второй фигурант избил еще одного военнослужащего. Этот потерпевший в итоге заявил гражданский иск на сумму 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Суд это требование удовлетворил, а также вынес приговор участникам криминального трио. Один из них отправится в тюрьму на два года, второй проведет за решеткой полтора года и третий — шесть месяцев.