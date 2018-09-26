2018-09-26T08:40:56+03:00
Происшествия

В дорожной аварии в Хабаровске пешеходу разбили голову

Водитель скрылся с места происшествия
Ольга КИВА
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В дорожной аварии в Хабаровске пешеходу разбили голову ФОТО: Отделение пропаганды ОГИБДД ХабаровскаВ дорожной аварии в Хабаровске пешеходу разбили голову ФОТО: Отделение пропаганды ОГИБДД Хабаровска
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Вчера, 25 сентября, в Краснофлотском районе краевой столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал 40-летний мужчина. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда для него горел зеленый свет. В это время по дороге двигалась машина. Водитель не захотел останавливаться и сбил горожанина. Происшествие случилось на улице Руднева в районе дома №21. По непонятным причинам, автолюбитель не соизволил остановиться после наезда на человека и просто поехал дальше.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, потерпевшему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали перелом костей левой голени, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение. По предварительным данным ни водитель, ни машину пока установить не удалось, но дело об административном правонарушении уже возбудили.

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