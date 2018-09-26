В первом «Форуме молодых родителей» Хабаровского края участвовали более 100 человек

26 Сент. 09:15 2018-09-26T09:15:16+03:00

Мамы и папы побывали на тренингах и мастер-классах, получили ответы на вопросы по воспитанию детей

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В Хабаровском крае в КДЦ «Созвездие» впервые прошел «Форум молодых семей». Уникальное событие объединило более ста человек, из низ 36 — это дети. Гости форума участвовали в дискуссиях и тренингах, посещали мастер-классы, знакомились с новыми людьми и обменивались опытом друг с другом.

- Среди участников форума молодые родители в возрасте до 35 лет, активные члены общественных объединений и клубов, семьи-наставники для детей-сирот. Идею создания такой площадки подала чета Гурских, которая летом этого года побывала на Всероссийском форуме молодых семей в Ярославской области, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства края.

Для детей на форуме организовали творческие занятия. Юные гости мероприятия рисовали и лепили из глины, а более старшие ребята участвовали в спортивных соревнованиях. Мамы и папы также посетили семинары по воспитанию детей, психологии, семейному и детскому здоровье, встретились с экспертами для общения по интересующим вопросам.

Такие сообщества нужны, чтобы помогать в решении проблем, которые возникают у семей каждый день. Это касается, например, вопросов сферы жилищно-коммунальных услуг или выплаты пособий. Молодые семьи смогут решать вопросы оперативнее, обратившись к сообществу. Здесь их единомышленники без формальностей и бумажной волокиты поделятся своим опытом и окажут моральную поддержку.