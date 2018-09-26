2018-09-26T09:49:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае угнанный автомобиль нашли в кювете

В похищении авто подозревают двух жителей Бикина
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае угнанный автомобиль нашли в кюветеВ Хабаровском крае угнанный автомобиль нашли в кюветеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель села Лермонтовка обратился к полицейским с заявлением о пропаже автомобиля. Мужчина рассказал, что оставил машину во дворе дома, а когда собрался по делам, обнаружил пропажу. Позже перевернутое авто нашли в кювете на автомобильной трассе.

- По предварительным данным следствия, в угоне подозревают двух жителей Бикина. Одному задержанному 27 лет, второму 21 год. Оба приехали в Лермонтовку погостить у знакомого, а обратно решили вернуться на авто, которое присмотрели во дворе дома потерпевшего. К счастью подозреваемых машина оказалась незапертой. Правда уехали задержанные недалеко. Оба крепко выпили в гостях и вождение в нетрезвом виде закончилось для них «парковкой» в кювете, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против парней возбудили уголовные дела, расследование которых сейчас продолжается. На время следствия оба задержанные будут находиться под подпиской о невыезде.

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