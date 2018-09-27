2018-09-27T02:40:44+03:00
Происшествия

Пассажиру из Хабаровска придется ответить за оскорбление бортпроводника

Мужчину задержали на борту самолета, вылетающего в Москву
Ольга КИВА
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Пассажиру из Хабаровска придется ответить за оскорбление бортпроводникаПассажиру из Хабаровска придется ответить за оскорбление бортпроводникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В аэропорту краевой столицы задержали мужчину за неподобающее поведение на борту самолета, который отправлялся из Хабаровска в Москву. Экипаж только готовился к вылету и сотрудники авиакомпании выполняли свою привычную работу, однако с одним из пассажиром вышел казус. Мужчина некорректно вел себя по отношению к борт проводнику и не реагировал на просьбы его коллег соблюдать правила поведения. Кроме того, задержанный нецензурно выражался. Что послужило причиной такого поведения пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю, чтобы унять неадекватного пассажира понадобилась помощь правоохранителей. Они прибыли прямо к авиаборту. Позже выяснилось, что буянил 39-летний авиапассажир бизнес-класса. Его доставили в отдел полиции в аэропорту и составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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