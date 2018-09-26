Ремонт теплотрасс в Хабаровске успеют закончить вовремя

26 Сент. 11:21 2018-09-26T11:21:29+03:00

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Рабочие в Хабаровске в напряженном режиме стараются успеть выполнить ремонт теплотрасс вовремя. По последним данным, предоставленным администрацией города отставание от графика почти ликвидировали. Ради этого строители работают весь световой день.

- В этом году нас подвел подрядчик, который снизил цену, выиграл торги и не справился с задачей. Исполнителя в срочном порядке заменили. Сейчас необходимо заменить более полутора тысяч метров трубопровода в районе переулка Промышленного в Железнодорожном районе. Однако в ходе работ план уменьшили почти на 40 процентов. Энергетики заявили, что эта мера не повлияет на надежность теплотрассы в ходе отопительного сезона, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также строители стараются успеть закончить ремонт в районе переулка Трубного. Здесь нужно проложить в общей сложности почти 500 метров новой трубы. Сдать работы в металле и поставить их на рабочий режим им необходимо до 6 октября. В целом в краевой столице за этот сезон восстановят около 10 километров магистральных сетей. По предварительным прогнозам, отопительный сезон в Хабаровске начнется с 8 октября.