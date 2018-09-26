Бесплатную юридическую помощь получили более шести тысяч жителей Хабаровского края

26 Сент. 10:34 2018-09-26T10:34:39+03:00

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Льготникам Хабаровского края оказывают бесплатную юридическую помощь. Эта услуга оказалось очень востребована. С начала этого года ею воспользовались более шести тысяч человек. Чаще всего обращаются пенсионеры, родители в неполных семьях, ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи, женщины с детьми до трех лет и дети-сироты. Также бесплатную юридическую помощь оказывают лицам, признанным недееспособными, малоимущим гражданам, представителям КМНС, а также пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и обманутым дольщикам.

- Юристы помогают жителям региона взыскивать алименты, невыплаченную заработную плату и компенсацию за ее задержку и выходные пособия. Также специалисты способствуют в получении положительных решений по вопросам назначения, перерасчета и взыскания пенсий, предотвращении случаев выселения граждан из квартир. Кроме того, решаются вопросы по обязательству работодателей заключить трудовые договоры и восстановить незаконно уволенных граждан на работе, – сообщили в госюрбюро края.

Бесплатную Юридическую помощь предоставляют в структурных подразделениях в Хабаровске, Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Ванино, Николаевске-на-Амуре, Переяславке. Отделения также расположены в многофункциональных центрах. Здесь специалисты помогают составить заявление, жалобу, ходатайство, и консультируют по всем вопросам. При необходимости юристы представляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах.

Подробную информацию можно получить по единому телефону 8 (800) 100-42-12. Звонок бесплатный.