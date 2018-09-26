2018-09-26T10:34:39+03:00
Общество

Бесплатную юридическую помощь получили более шести тысяч жителей Хабаровского края

Чаще всего за консультацией обращаются пенсионеры, студенты и многодетные семьи
Ольга КИВА
Поделиться:
Бесплатную юридическую помощь получили более шести тысяч жителей Хабаровского краяБесплатную юридическую помощь получили более шести тысяч жителей Хабаровского краяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Льготникам Хабаровского края оказывают бесплатную юридическую помощь. Эта услуга оказалось очень востребована. С начала этого года ею воспользовались более шести тысяч человек. Чаще всего обращаются пенсионеры, родители в неполных семьях, ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи, женщины с детьми до трех лет и дети-сироты. Также бесплатную юридическую помощь оказывают лицам, признанным недееспособными, малоимущим гражданам, представителям КМНС, а также пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и обманутым дольщикам.

- Юристы помогают жителям региона взыскивать алименты, невыплаченную заработную плату и компенсацию за ее задержку и выходные пособия. Также специалисты способствуют в получении положительных решений по вопросам назначения, перерасчета и взыскания пенсий, предотвращении случаев выселения граждан из квартир. Кроме того, решаются вопросы по обязательству работодателей заключить трудовые договоры и восстановить незаконно уволенных граждан на работе, – сообщили в госюрбюро края.

Бесплатную Юридическую помощь предоставляют в структурных подразделениях в Хабаровске, Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Ванино, Николаевске-на-Амуре, Переяславке. Отделения также расположены в многофункциональных центрах. Здесь специалисты помогают составить заявление, жалобу, ходатайство, и консультируют по всем вопросам. При необходимости юристы представляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах.

Подробную информацию можно получить по единому телефону 8 (800) 100-42-12. Звонок бесплатный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Хабаровске на 27 сентября 2018: днем +18, без осадков
Трое хабаровских спасателей получили медали «За отвагу на пожаре»
Ремонт теплотрасс в Хабаровске успеют закончить вовремя
В Хабаровском крае угнанный автомобиль нашли в кювете
В первом «Форуме молодых родителей» Хабаровского края участвовали более 100 человек
В дорожной аварии в Хабаровске пешеходу разбили голову
Военнослужащие в Хабаровском крае вымогали деньги у своих сослуживцев
Во время санитарных рубок в Хабаровске уберут сухостои и больные деревья
Предприниматели из Амурска узнали о выгодах работы на площадках территории опережающего развития
Помощник машиниста в Хабаровском крае получил срок за угон железнодорожного состава
В Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по отопительному сезону
В Хабаровске памятник архитектуры выставили на торги
Жителя Камчатки подозревают в убийстве по неосторожности собственного полугодовалого сына
В Хабаровске разыскивают пропавшего посетителя больницы