2018-09-26T11:49:13+03:00
Спасатель

Трое хабаровских спасателей получили медали «За отвагу на пожаре»

Высокую награду они получили за тушение возгорания на заправке
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трое хабаровских спасателей получили медали «За отвагу на пожаре»Трое хабаровских спасателей получили медали «За отвагу на пожаре»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском районе трое спасателей получили медали «За отвагу на пожаре». Все они служат в отряде села Бычиха. Высокой награды удостоились: командир отделения Коротаевский Роман, пожарный Баранов Никита и водитель служебной машины Лазарев Михаил.

- Они принимали участие в тушении сложного пожара, который произошел в ноябре прошлого года на автозаправочной станции села Краснореченское. Ребята сумели предотвратить взрыв, ликвидировав пожар за кратчайшие сроки. Благодаря им пламя не перекинулось на гостиничный комплекс «Заимка», который находится рядом, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

К слову, все посетители гостиничного комплекса эвакуировались на безопасное расстояние. На церемонии награждения спасателям выразили благодарность за проявленное мужество и самоотверженность.

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