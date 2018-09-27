2018-09-27T01:16:14+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 27 сентября 2018: днем +18, без осадков

К концу недели в регионе ожидается потепление
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 27 сентября 2018: днем +18, без осадковПогода в Хабаровске на 27 сентября 2018: днем +18, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Область высокого давления заняла обширные территории: от северо-востока Китая до юга Якутии и даже Камчатки. Ночью идёт выхолаживание, регион настраивается на морозы. А вот днём солнце наоборот усиленно согревает. Температурный фон к концу недели обещает +20.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18. Уровень Амура у краевого центра 297 см. В ближайшие двое суток ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 14,8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +17+19. Уровень Амура 335 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 155 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.

В Биробиджане без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +18+20.

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