В Хабаровске открылся центр по обучению волонтеров

СЕГОДНЯ 03:20 2018-09-27T03:20:41+03:00

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В краевой столице открылся ресурсный центр по подготовке волонтеров. Здесь будут обучать будущих добровольцев по специально разработанной программе. Учебный курс рассчитан на 36 часов. За это время учащиеся освоят азы медицинской и психологической помощи, узнают о тактике поисковых работ и юридических аспектах.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, первые заявки на обучение уже поступили. На этой неделе к занятиям приступила группа волонтеров от Хабаровского регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».

В центре всех желающих обучают бесплатно, а после окончания курса добровольцы смогут помогать в поисках пропавших людей. Заявки от кандидатов принимают по телефонам (4212) 39-09-46, 39-09-47 или по электронной почте umc-gochs.khb@mail.ru. Адрес центра: переулок Индустриальный, 8.