2018-09-27T03:57:37+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Нефтехимик» 26 сентября: «Тигры» не смогли прорваться в зону плей-офф

Хабаровские хоккеисты опустились на десятую строчку конференции «Восток»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Матч «Амур» - «Нефтехимик» 26 сентября: «Тигры» не смогли прорваться в зону плей-оффМатч «Амур» - «Нефтехимик» 26 сентября: «Тигры» не смогли прорваться в зону плей-оффФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

Хабаровский «Амур» не смог реализовать шанс войти в зону плей-офф «Востока». Победа в выездном матче с «Нефтехимиком» вывела бы «тигров» в восьмерку конференции, но удача была на стороне соперника.

Как сообщает пресс-служба ХК «Амур», счет размочили хозяева, отправив под конец первого периода шайбу в ворота хабаровчан. Сравнять счет «тигры» могли на старте второго периода, поиграв в большинстве, но реализовать возможность не удалось. Зато хоккеисты «Нефтехимика» смогли удвоить свой результат, закатив еще один снаряд в ворота Кашика, который, кстати, после этого уступил место Евгению Аликину.

В третьем периоде удача улыбнулась хабаровчанам. Гол забил Павел Дедунов, сократив разрыв. После этого «Амур» взял инициативу в свои руки, об этом говорит соотношение бросков в заключительной трети встречи – 11 на 4 в пользу хабаровчан. Хозяева же несколько раз смогли спастись пробросами.

Однако «вытащить» игру хабаровчане не смогли. Финальная сирена и счет – 2:1 в пользу «Нефтехимика». Таким образом «Амур» опустился на десятую строчку «Востока». Реабилитироваться «тигры» попробуют уже в эту пятницу, 28 сентября, в матче с казанским «Ак Барсом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Камчатке построили новый завод по переработке минтая
В пяти районах Хабаровского края заболеваемость ОРВИ переступила эпидпорог
Десятки тысяч жителей Хабаровского района остались без света из-за аварии
В Хабаровском крае злодей проведет в тюрьме 20 лет за убийство двух таксистов
Хабаровские танцоры покорили Москву и Таллин
Прививку от гриппа сделали больше 280 тысяч жителей Хабаровского края
Пожилой рыбак пропал в Солнечном районе Хабаровского края
В Комсомольске-на-Амуре появился памятник пожарной машине
В Хабаровском крае задержали банду «черных» рыболовов
Жители Хабаровского края получат квитанции к красной меткой
Сельхозпредприятие в ЕАО наказали за отходы без паспортов
На Сахалине агрессивный предприниматель забил до смерти своего подчиненного
В Хабаровске готовятся к снежной зиме
В районе села Екатеринославка Хабаровского края ищут пропавшего грибника
В Хабаровске мама не заметила, как маленький сын сел на автобус и уехал в неизвестном направлении