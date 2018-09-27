Матч «Амур» - «Нефтехимик» 26 сентября: «Тигры» не смогли прорваться в зону плей-офф

СЕГОДНЯ 03:57 2018-09-27T03:57:37+03:00

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Хабаровский «Амур» не смог реализовать шанс войти в зону плей-офф «Востока». Победа в выездном матче с «Нефтехимиком» вывела бы «тигров» в восьмерку конференции, но удача была на стороне соперника.

Как сообщает пресс-служба ХК «Амур», счет размочили хозяева, отправив под конец первого периода шайбу в ворота хабаровчан. Сравнять счет «тигры» могли на старте второго периода, поиграв в большинстве, но реализовать возможность не удалось. Зато хоккеисты «Нефтехимика» смогли удвоить свой результат, закатив еще один снаряд в ворота Кашика, который, кстати, после этого уступил место Евгению Аликину.

В третьем периоде удача улыбнулась хабаровчанам. Гол забил Павел Дедунов, сократив разрыв. После этого «Амур» взял инициативу в свои руки, об этом говорит соотношение бросков в заключительной трети встречи – 11 на 4 в пользу хабаровчан. Хозяева же несколько раз смогли спастись пробросами.

Однако «вытащить» игру хабаровчане не смогли. Финальная сирена и счет – 2:1 в пользу «Нефтехимика». Таким образом «Амур» опустился на десятую строчку «Востока». Реабилитироваться «тигры» попробуют уже в эту пятницу, 28 сентября, в матче с казанским «Ак Барсом».