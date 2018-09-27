2018-09-27T04:57:22+03:00
Спорт

Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 26 сентября: игра больше походила на остросюжетный триллер

Кубковый поединок закончился для «армейцев» поражением
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 26 сентября: игра больше походила на остросюжетный триллерМатч «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 26 сентября: игра больше походила на остросюжетный триллерФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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В краевой столице вчера, 26 сентября, прошел матч между командами «СКА-Хабаровск» и «Ахмат». Игра получилась зрелищной и больше напоминала остросюжетный боевик. Шесть забитых голов, три камбэка, не забитый 11-метровый, серия послематчевых пенальти. В итоге для «армейцев» матч закончился поражением, а значит закончился «поход» за Кубком России.

- Первый тайм определённо остался за гостями. Они атаковали чаще и действовали заметно острее. Кроме того, «Ахмат» по количеству опасных моментов превзошел хабаровский СКА. Особую активность грозненцы проявили начиная с 20 минуты, когда провели несколько достаточно опасных и острых атак, - говорится в сообщении на сайте ФК «СКА-Хабаровск».

Первый год забили гости и это заметно взбодрило «армейцев», заставив их перейти к более активным действиям. В итоге тайм прошел с преимуществом наших футболистов, однако мощную подачу Казанкова на 35 минуте принял один из защитников «Ахмата». Сравнять счет удалось Кабаеву на 78 минуте. Дальше игра развивалась по законам остросюжетного киножанра. Накал страстей достиг своего максимума и особо впечатлительным зрителям даже пришлось глотать валидол.

Воспользовавшись грубейшей ошибкой Фадеева, в собственной штрафной запустившего свечкой мяч в небеса, неожиданным подарком «с благодарностью» распорядился Митришев, вынудив Генералова второй раз вынимать мяч из сетки – 1:2. После подачи углового справа на дальнюю штангу выскочил Дедечко и почти в упор, из пределов вратарской буквально вколотил мяч под перекладину. Счет опять сравнялся 2:2. Это была 86 минута матча. Зрители бесновались на трибунах.

На 108 минуте Фадеев опять поступил неправильно. Он свалил соперника в своей штрафной площади и пытался в подкате выбить у него мяч. Беким Балай «исполнил» с «точки» без шансов для нашего вратаря и забил гол «армейцам». Счет 2:3. Однако хабаровчане снова отыгрались, забив гол буквально на последней минуте встречи.

В послематчевой футбольной «лотерее» удача отвернулась от «армейцев», когда они неудачно выполнили пенальти. Хабаровчане уступили гостям со счётом 2:4.

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