Алиментщик из Комсомольска-на-Амуре доказывал через суд, что ребенок ему не родной

СЕГОДНЯ 04:28 2018-09-27T05:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Юности упорно не хотел платить алименты на собственного ребенка. Мужчина даже попытался оспорить свое отцовство через суд, но у него ничего не вышло. По решению инстанции он и его ребенок прошли процедуру ДНК-исследования и кровное родство подтвердилось.

- Мужчину лишили родительских прав, но обязали его платить алименты. На содержание несовершеннолетнего он должен был перечислять четверть своих доходов и не делал этого. В итоге накопилась сумма долга почти в 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе управления службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Должник собрался в отпуск за границу и подал документы на оформление заграничного паспорта. Однако получить заветный документ ему не удалось. Приставы ограничили его право на выезд за пределы страны. В этот момент горожанин понял, что лучше все-таки отдать деньги, чем тратить свое и чужое время. Ради заграничного отдыха он быстро заплатил требуемую сумму и пошел оформлять заграничный паспорт.