2018-09-27T05:29:04+03:00
Общество

В Хабаровске мама не заметила, как маленький сын сел на автобус и уехал в неизвестном направлении

Ребенок добрался до аэропорта и гулял там, пока его не нашли полицейские
Ольга КИВА
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В Хабаровске мама не заметила, как маленький сын сел на автобус и уехал в неизвестном направленииВ Хабаровске мама не заметила, как маленький сын сел на автобус и уехал в неизвестном направленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В аэропорту Хабаровска нашли 11-летнего ребенка, который гулял как кот из известного мультика — сам по себе, без сопровождения взрослых. Его заметили сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции. Они аккуратно расспросили мальчика и выяснили, что он вместе с мамой должен был уехать в Комсомольск-на-Амуре. Ребенок не смог объяснить, зачем он приехал в аэропорт.

- Мама «найденыша» вскоре нашлась. Она была напугана и сразу же приехала за своим ребенком. Женщина пояснила, что они с сыном живут в Комсомольске-на-Амуре, а в Хабаровск приезжали, чтобы пройти курс лечения в психиатрической больнице, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Женщина и мальчик были на автовокзале, ждали своего рейсового автобуса. Мама буквально на минуту отвлеклась, чтобы проверить, есть ли документы в сумке, а когда повернулась, сына рядом уже не было. Комсомольчанка поблагодарила полицейских за оперативность и отправилась вместе с ребенком домой.

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