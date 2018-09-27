В районе села Екатеринославка Хабаровского края ищут пропавшего грибника

СЕГОДНЯ 05:56 2018-09-27T05:56:42+03:00

Мужчина ушел в лес 22 сентября и до сих пор не вернулся

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В Хабаровском крае спасатели отправились на поиски очередного пропавшего в лесу грибника. На сей раз происшествие случилось недалеко от поселка Екатеринославка в районе имени Лазо. 34-летний мужчина отправился за грибами еще 22 сентября. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сигнал о помощи дежурный Центра управления в кризисных ситуациях принял вчера вечером, 26 сентября. Обратившийся просил о помощи в поисках мужчины. Сегодня утром, 27 сентября, в район имени Лазо отправилась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В отряде девять человек, в их распоряжении одна единица техники. Сейчас специалисты занимаются обследованием местности.

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, прежде чем отправиться в лес нужно продумать маршрут и сообщить о нем родственникам. Обязательно нужно зарядить телефон перед походом и взять с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток. Также отдыхающих убедительно просят не ходить по незнакомым местам без проводника.