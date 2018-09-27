2018-09-27T06:30:33+03:00
Общество

В Хабаровске готовятся к снежной зиме

Дорожники ремонтируют снегоуборочную технику и запасаются антигололедными средствами
Ольга КИВА
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В Хабаровске готовятся к снежной зимеВ Хабаровске готовятся к снежной зимеФото: Администрация Хабаровска
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По прогнозам синоптиков, этой зимой в дальневосточной столице выпадет большое количество осадков. Справиться с ними зимой дорожникам поможет спецтехника. Чтобы она не подвела в самый неподходящий момент ее приводят в порядок и ремонтируют. Также запасаются запасными частями и комплектующими, которые могут понадобиться для быстрого устранения неполадок.

- В ежедневном графике работников муниципальных предприятий, обслуживающих дороги Хабаровска, ремонт автомобилей и агрегатов – на первом месте, и он уже близится к завершению, - говорится в сообщении на сайте администрации города.

В рамках подготовки к зиме техники также заготавливают противогололедные средства. В краевую столицу уже завезли часть песчано-соляной смеси и реагента. В общей же сложности предприятия отрасли благоустройства города заготовят 400 тонн реактанта, более 560 тонн соли и около 30 тысяч кубометров песка.

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