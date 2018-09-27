На Сахалине агрессивный предприниматель забил до смерти своего подчиненного

СЕГОДНЯ 06:57 2018-09-27T06:57:32+03:00

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Житель Углегорска оказался на скамье подсудимых после разборок со своим работником. Мужчина руководил автомастерской и бизнес его процветал ровно до тех пор, пока он не напал на сотрудника. Происшествие случилось в сентябре 2017 года.

- Подсудимый пришел в подсобное помещение и встретил там потерпевшего, к которму у него была личная неприязнь. Причиной тому стали прогулы и запои последнего. Бизнесмен напал на сотрудника и стал избивать, но чем именно так и не удалось выяснить. Он также наносил удары пострадавшему руками и ногами по разным частям тела, в том числе по голове, - рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

Жертву агрессивного предпринимателя доставили в больницу. Врачам не удалось спасти его жизнь, мужчина скончался на следующий день. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила и-з-за отека, сдавления и дислокации головного мозга, причиной которых стала закрытая черепно-мозговая травма.

Против бизнесмена завели уголовное дела, а позже он предстал перед судом. Фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.