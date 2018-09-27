2018-09-27T07:30:41+03:00
Общество

Сельхозпредприятие в ЕАО наказали за отходы без паспортов

Предприниматели не считали нужным оформлять документацию и вести учет остатков производства
Ольга КИВА
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Сельхозпредприятие в ЕАО наказали за отходы без паспортов ФОТО: Амурская бассейновая природоохранная прокуратураСельхозпредприятие в ЕАО наказали за отходы без паспортов ФОТО: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
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Сельхопредприятие из Ленинского района ЕАО оказалось в поле зрения правоохранителей. Дело в том, что предприниматели неправильно работали с отходами - они не оформляли документацию на остатки производства и совершенно не занимались учетом их количества.

- Организация специализируется на выращивании сои. У компании есть своя сельскохозяйственная база, на которой и образуются отходы. Среди них остатки автомобильных масел, шин, покрышек, камер и другие предметы, - рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Во время проверки бизнесмены не смогли предоставит паспорта отходов. Кроме того у них совсем отсутствовали лимиты на размещение остатков производства. Эти недостатки нарушители уже исправили. Двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении самого сельхозпроизводителя возбудили административное дело за несоблюдение экологических и санитарных норм. Постановлении находится на рассмотрении.

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