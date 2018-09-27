2018-09-27T07:56:53+03:00
Общество

Жители Хабаровского края получат квитанции к красной меткой

Это напоминание об имеющихся долгах по взносам на капремонт
Ольга КИВА
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Жители Хабаровского края получат квитанции к красной меткой ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского краяЖители Хабаровского края получат квитанции к красной меткой ФОТО: Министерство ЖКХ Хабаровского края
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Жителям региона, которые не хотят оплачивать взносы на капремонт, пришлют квитанции с красной меткой. Яркая полоска поперек документа напомнит собственникам о том, что нужно обязательно заплатить долги по взносам на капитальный ремонт. В конце концов это обязанность всех собственников жилья в многоквартирных домах, независимо от того о юридическом лице идет речь или о физическом.

- Впервые квитанции с красной полосой разослали должникам в декабре 2017 года. Эффект от этого нововведения оказался потрясающим. Собираемость взносов увеличилась почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В этом году приняли решение разослать квитанции за октябрь с красной меткой. Их получат должники из Бикинского, Солнечного, Верхнебуреинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Хабаровского районов, а также из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска.

Жителям региона напоминают, что своевременная оплата взносов на капитальный ремонт — это прежде всего забота о своем жилье. Деньги направляют на поддержку технического состояния зданий и в частности инженерных коммуникаций. Если своевременная оплата взносов на капитальный ремонт отсутствует, то Региональный оператор вправе взыскать задолженность в судебном порядке.

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