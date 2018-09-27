2018-09-27T08:33:57+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае задержали банду «черных» рыболовов

У фигурантов нашли порядка 30 килограммов заготовленной икры
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае задержали банду «черных» рыболововВ Хабаровском крае задержали банду «черных» рыболововФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае задержали пятерых мужчин по подозрению в незаконном вылове рыбы. По предварительным данным следствия, организатором банды «черных» рыболовов был 52-летний житель района имени Полины Осипенко. Четверо его подельников в возрасте от 21 до 48 приехали из ЕАО. Задержанные незаконно рыбачили в акватории реки Амгунь в период миграции и нереста тихоокеанских лососей.

- У подозреваемых не было при себе разрешения на добычу кеты. У задержанных изъяли сети, мотор лодочный и два кубоконтейнера с икрой. За время своего рыболовства мужчины успели заготовить порядка 30 килограммов красного деликатеса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против задержанных завели уголовные дела за незаконную рыбодобычу. Возможное наказание на это правонарушение — это лишение свободы на срок до пяти лет. На время следствия фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде.

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