Пожилой рыбак пропал в Солнечном районе Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:25 2018-09-27T09:25:06+03:00

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В Хабаровском крае помощь спасателей понадобилась 79-летнему рыбаку. Мужчина пропал в Солнечном районе еще вчера вечером, 26 сентября. На данный момент известно, что пострадавший ушел с места рыбалки и до сих нет данных о его местонахождении.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, о происшествии сообщила дочь пропавшего сегодня, 27 сентября. Женщина рассказала дежурному Центра управления в кризисных ситуациях, что ее отец находился в районе глиняных карьеров вблизи воинской части. Что с ним произошло потом, пока не известно.

На поиски пожилого рыбака отправилась группа спасателей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России из Комсомольска-на-Амуре. Участники поисковой операции в составе девяти человек уже приступили к работе. Сейчас они обследуют местность, где находился или может находиться мужчина.