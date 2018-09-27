2018-09-27T10:23:24+03:00
Спорт

Хабаровские танцоры покорили Москву и Таллин

Борис КОКУРИН
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Хабаровские танцоры покорили Москву и Таллин. Фото: ЦСБТ «Фантазия»Хабаровские танцоры покорили Москву и Таллин. Фото: ЦСБТ «Фантазия»
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Данила Мазур и Анастасия Полонская — танцевальная пара из Хабаровска не так давно победившая в командном зачете на German Open Championships — выиграли очередные медали на международном турнире «Огни Москвы».

В своей возрастной группе в европейской программе молодые танцоры взяли «золото», в латиноамериканской — серебро.

В то же время, но уже на другом турнире - «WDSF International Open Tallinn Estonia» хабаровская пара Филлип Онищенко — Екатерина Пантелеева в жесточайшей конкурентной борьбе с сильнейшими танцорами из Эстонии, Латвии, Германии, Украины, Норвегии, Франции, Финляндии и России выиграла второе место. Хабаровчане утупили только немцам

- Пара из Германии была достойной, но наш дуэт был ничуть не хуже и за первое место Филлип и Катя могли бы и посражаться, - отметила Татьяна Снигур, директор ЦСБТ «Фантазия». - У Данилы и Насти конкуренция тоже была очень серьезная, почти по 60 пар в каждой категории. Главные соперники - дуэты из Москвы и Краснодара. Победа наших ребят в столице - это сложно, важно, это понимание, что сегодня ты лучший! Но наступает завтра, и начинаем все сначала. Техника, взаимодействие, энергетика, физическая и психологическая подготовка, эмоциональная составляющая. Насколько каждый критерий будет готов, таким и будет будущее выступление. Сейчас для нас каждый турнир - это часть подготовки к первенству мира. Анализируем все выступления, корректируем план подготовки.

Сейчас воспитанники «Фантазии» готовятся к главному событию году - Russion Open Dancesport Championship – 2018, он состоится 22-28 октября в Москве. А в декабре Данила Мазур и Анастасия Полонская выступят на первенстве мира в Испании.

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