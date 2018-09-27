В Комсомольске-на-Амуре появился памятник пожарной машине

СЕГОДНЯ 08:57 2018-09-27T08:57:51+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре установили памятник пожарной машине. Он находится на территории пожарно-спасательной части №98 8 Отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю на улице Севастопольской. Открытие культурного объекта приурочили к празднованию 100-летия Советской пожарной охраны и грядущего 370-летнего юбилея пожарной охраны России.

- Авторы памятника взяли за основу настоящую машину, которая стояла на службе в поселке Херпучи района имени Полины Осипенко долгие годы. Ретроавтомобиль доставили в город Юности на речном судне. В создании памятника участвовали энтузиасты, предприниматели, меценаты, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и обычные жители города. Машину отреставрировали, подготовили постамент и благоустроили территорию рядом с ним, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Когда официальная церемония открытия памятника закончилась гостей праздника пригласили во двор пожарного депо, где развернулась полевая кухня с кашей и ухой. Желающие смогли полюбоваться отличными фото, на которых изображены работы по восстановлению машины.