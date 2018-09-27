Прививку от гриппа сделали больше 280 тысяч жителей Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-27T09:52:58+03:00

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В Хабаровском крае продолжается вакцинация против гриппа. По последним данным министерства здравоохранения края, прививку от инфекционного заболевания уже сделали более 280 тысяч жителей региона, из них 77 тысяч — это дети. На сегодняшний день процедура является доказанным эффективным средством профилактики гриппа и ОРВИ.

В первую очередь вакцинацию проходят работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, птице- и свинофабрик, пожилые люди, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и студенты. Прививки делают в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в школах, детских садах, средне-специальных и высших учебных заведениях. Пройти вакцинацию можно в передвижном прививочном пункте, который будет будет работать с 4 по 6 октября на территории торгового центра «Южный парк».

В ведомстве также отметили, что сейчас в регионе идет сезонный подъем ОРВИ. Так, с 17 по 23 сентября в больницы края обратились более семи тысяч человек, более 80 процентов из них – это дети. Эпидемический порог заболеваемости превышен в Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Николаевском, Верхнебуреинском, Амурском районах и районе имени Лазо.