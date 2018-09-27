В Хабаровском крае злодей проведет в тюрьме 20 лет за убийство двух таксистов

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-27T10:59:16+03:00

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В Хабаровском крае вынесли приговор подсудимому, по вине которого погиб таксист. Происшествие случилось в феврале 2017 года. Водитель приехал на вызов, но отвести пассажира в тот злополучный вечер ему было не суждено.

- Мужчина, заказавший машину, был сильно пьян и хотел добраться до села Новокуровка. Во время очередной остановки автомобиля на трассе, он предложил водителю выйти покурить, а потом напал на него. Фигурант избивал потерпевшего руками и ногами, вытолкнул его из салона на улицу и продолжил избиение, отчего потерпевший потерял сознание. Затем злоумышленник пересел за руль автомобиля и скрылся с места преступления, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Как отметили в ведомстве, приговор осужденный выслушал, когда уже отбывал наказание в виде лишения свободы за убийство еще одного водителя такси и разбой. В сумме за два совершенных преступления фигуранту придется отсидеть в колонии строгого режима в общей сложности 20 лет. Также осужденному почти на два года ограничили свободу после отбытия наказания.

Приговор в законную силу не вступил.