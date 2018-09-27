2018-09-27T11:20:55+03:00
Происшествия

Десятки тысяч жителей Хабаровского района остались без света из-за аварии

ЧП произошло из-за строительства дороги «Обход Хабаровска»
Элина ОГАНЕСЯН
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Десятки тысяч жителей Хабаровского района остались без света из-за аварииДесятки тысяч жителей Хабаровского района остались без света из-за аварииФото: Алексей БУЛАТОВ
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19 минут. Ровно столько жители дальневосточной столицы и Хабаровского района пробыли без света сегодня, 27 сентября. Масштабы здесь измеряются не во времени, а в количестве потребителей, которых отключили от электроэнергии - 93 тысячи человек.

- Отключение произошло в 12:32 по местному времени. Без света оставались потребители Южного округа Хабаровска, жители сел Дружба, Сергеевка, Вишневка, Ильинка и Черная речка, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Михалицына, пресс-секретарь хабаровских электрических сетей. - Из строя вышли тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ «Южная - Бройлерная-2». Обесточены подстанции 110 кВ - 3 («Бройлерная-2», «ЮМР», «ПТФ»). Мощность отключенных потребителей - 20,4 МВт. Уже к обеду всех потребителей подключили к электроснабжению.

Уже известна причина возникновения аварии. Оказалось, что всему виной действия сторонней техники при строительстве дороги «Обход Хабаровска». В результате нарушения правил, машина задела линии электропередач и оборвала ее. Сейчас все потребители питаются резервными линиями, поэтому специалисты занимаются восстановлением пострадавших проводов и подсчетами нанесенного ущерба.

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