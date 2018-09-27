В пяти районах Хабаровского края заболеваемость ОРВИ переступила эпидпорог

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-27T11:52:17+03:00

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В Хабаровском крае наступил сезон разгула острых респираторно вирусных инфекций. Заболеваемость ОРВИ в Комсомольске, Амурском, Николаевском, имени Лазо, Верхнебуриинском и Нанайском районах превысила эпидемический порог.

Среди заболевших, как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, больше всего детей – 84 процента, из них 41 процент – школьники. Заразившихся ребятишек от трех до шести лет – 40 процентов. Детей, которые не ходят в школу или садик, в структуре заболевших 19 процентов.

Не дремлет и грипп. Получить бесплатную прививку от вирусной инфекции может практически любой житель края в поликлинике по месту жительства, достаточно иметь полис медицинского страхования. Уже провакцинировано 251 тысяча 979 человек – 41 процент от плана.

К слову, в регоне уже лабораторно подтверждено 380 случаев энтеровирусной инфекции. Из них 171 - энтеровирусного менингита.