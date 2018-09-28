В микрорайоне «Ореховая сопка» появится современный детский сад

СЕГОДНЯ 03:02 2018-09-28T03:02:30+03:00

Строительство учреждения стартует в конце года и завершится уже в 2019

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В жилом комплексе «Березки» запланировано строительство нового современного детского сада. На одном гектаре земли появится девятиэтажное здание, которое рассчитано на 190 мест. По словам чиновников, дошкольное образовательное учреждение возведут в микрорайоне «Ореховая сопка» буквально через год. Тем более, что первые кирпичи объекта уже заложили. Старт основательного строительства намечен на конец этого года.

- Здесь не хватает инфраструктуры, срочно перекраиваем проект, и на первом этаже нового дома будут расположены службы сервиса, магазины, - говорит Алексей Савин, директор ООО «Фонд жилищного строительства».

Кроме того, как сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска, первые жильцы микрорайона уже получили ключи от квартир по программе «Жилье для российской семьи». Примечательно, что часть жилплощади уже отдана дольщикам.