В общежитии техникума в Хабаровске ночью замкнуло элетропроводку

СЕГОДНЯ 03:33 2018-09-28T03:33:55+03:00

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Вчера вечером, 27 сентября в общежитии техникума, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошло возгорание. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 23:13. Пожарные расчеты отправились на улицу Ангарскую. До прибытия огнеборцев обитатели здания самостоятельно покинули здания — всего 150 человек.

- При осмотре помещений пожарные обнаружили источник возгорания - замкнуло элетропроводку на третьем этаже общежития. Следов горения они не обнаружили. Огнеборцы также убедились в том, что в комнатах на других этажах источника огня тоже нет. и на этом они закончили свою работу. Студенты вернулись в свои комнаты. Всего на место происшествия прибыли 25 сотрудников пожарной службы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины замыкания и виновных в случившемся установят во время проверки.