2018-09-28T05:04:30+03:00
Общество

У хабаровского аэропорта появится новое имя

Его придумают сами жители региона
Ольга КИВА
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У хабаровского аэропорта появится новое имя ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаУ хабаровского аэропорта появится новое имя ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Хабаровский аэропорт собираются переименовать. Ему присвоят то название, которое придумают сами жители региона. Конкурс на подходящее имя для объекта уже объявили. Участвовать в нем могу все без исключения.

- Конкурс пройдет в два этапа. Сначала до 30 ноября будут проводить опрос среди пассажиров и принимать предложения по электронной почте konkurs@airkhv.ru, а также в личных сообщениях на официальной странице аэропорта в социальной сети. Конкурсантам нужно указать, почему предлагается тот или иной вариант. На втором этапе пройдет интернет-голосование. Итоги подведут в начале 2019 года, - рассказали в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

В качестве названия можно предлагать топонимы, то есть названия близлежащих населенных пунктов. Пример: Шереметьево, Внуково или Кневичи - это села и деревушки, давшие свои названия крупнейшим российским аэропортам.

В качестве вариантов принимаются примеры исторических личностей. В этом случае есть требования к предлагаемым кандидатурам. Так, это должен быть человек, известный в масштабах России, ныне не живущий, чье имя ранее еще не использовали в названии аэропортов, деятельность которого была связана с Дальним Востоком или авиацией.

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