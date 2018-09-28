2018-09-28T05:27:52+03:00
Общество

К концу 2018 года «Обход Хабаровска» будет готов на 30 процентов

Полностью построенную дорогу планируют сдать через два года
Ольга КИВА
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К концу 2018 года «Обход Хабаровска» будет готов на 30 процентов ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаК концу 2018 года «Обход Хабаровска» будет готов на 30 процентов ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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В краевой столице подвели промежуточные итоги строительства дороги «Обход Хабаровска». Строители заверили, что к концу 2018 года объект будет готов на 30 процентов. Полностью построенную дорогу планируют сдать ровно через два года. Ее протяженность составит 27 километров.

Как сообщили в Минвостокразвития, первые три года трассу будут использовать с тестовом режиме бесплатно. Платить за проезд по ней нужно будет с 2021 года. По проекту на этом участке возведут 24 моста и путепровода, пять транспортных развязок.

Автодорога предназначена для транзитных автомобилей, в том числе большегрузов. Водители смогут передвигаться по ней со скоростью до 120 километров в час. Трасса соединит три федеральные дороги ведущие из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, Ванино и Владивосток, улучшит транспортные связи между пригородными поселками, обеспечит быстрый выход к международному аэропорту, свяжет различные индустриальные площадки, в том числе ТОР.

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