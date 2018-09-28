2018-09-28T06:02:08+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае подростка обвиняют в грабеже

Парень выхватил сумку у девушки, пока ее отвлекал друг
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае подростка обвиняют в грабежеВ Хабаровском крае подростка обвиняют в грабежеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу Хабаровского края ограбили средь бела дня. Она находилась на железнодорожной станции, когда неизвестный вырвал из ее рук сумку. В мгновение девушка лишилась дорого гаджета, банковских карт документов и денег. Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским.

- По результатам предварительного следствия оперативники задержали 16-летнего жителя села Покровка. Как позже рассказал сам подозреваемый, ему помогли друзья. Парни приехали в Бикин на выходные. На железнодорожной платформе увидели девушку и решили попросить у нее сигарету. Пока один из друзей разговаривал с потерпевшей, задержанный похитил у нее сумку и убежал. Украденный телефон он хранил у себя дома, а деньги - одну тысячу рублей, друзья потратили на развлечения, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно, подросток воспитывается в полной, благополучной семье, на учете не состоит. Учится в агропромышленном техникуме. Против несовершеннолетнего уже возбудили уголовное дело. На время следствия с молодого человека взяли подписку о невыезде.

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