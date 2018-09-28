В Хабаровском крае больше суток ищут пропавших рыбака и грибника

СЕГОДНЯ 06:32 2018-09-28T06:33:08+03:00

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В Хабаровском крае спасатели занимаются поисками двух мужчин. Первым пропал 34-летний грибник. Он ушел в лес неподалеку от села Екатеринославка района имени Лазо еще 22 сентября. Сначала его поисками занимались сотрудники полиции, а 26 сентября попросили спасателей помочь им.

- Только за последние сутки обследовали около трех квадратных километров лесного массива, но поиски положительного результата не дали. Сегодня спасатели и полицейские продолжат искать грибника, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вторым потерявшимся стал пожилой мужчина. Про его пропажу в полицию заявила дочка. Она рассказала, что отец 26 сентября был на рыбалке в районе поселка Солнечный, но ближе к вечеру ушел с места, где кидал удочку. На его поиски выдвинулись волонтеры, полицейские, спасатели и военные. В общей сложности это 48 человек и семь единиц техники. Но даже при такой многочисленной команде мужчину найти не удалось. Его поиски тоже продолжаются.