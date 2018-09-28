В Хабаровске пройдет форум для предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста»

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-28T06:55:00+03:00

Участники обсудят, как улучшить инвестиционный климат и где получить финансовую поддержку для бизнеса

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В краевой столице пройдет третий Дальневосточный форум предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста». Событие состоится с 10 по 13 октября и пройдет на нескольких площадках - в Доме официальных приемов правительства края, в Тихоокеанском государственном университете, в Городском дворце культуры и в дружине «Созвездие».

- Форум объединит представителей региональной и федеральной власти, а также общественных объединений предпринимателей. Кроме того, в мероприятии будут задействованы уполномоченные по защите прав предпринимателей и участники бизнес-сообществ в регионах Российской Федерации, - рассказали в министерстве образования и науки края.

Гости форума рассмотрят вопросы улучшения инвестиционного климата, цифровой экономики, финансовой поддержки, кадрового обеспечения бизнеса, оценки регулирующего воздействия. Особое внимание уделят проблеме социального предпринимательства. Ее обсуждению посвятят целый день — 10 октября. Место встречи: Дом официальных приемов правительства края, адрес: улица Шевченко, дом 3. Начало в 10:00. В этот день состоится конференция на тему: «Развитие предпринимательства в отраслях социальной сферы».