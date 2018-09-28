2018-09-28T07:21:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае насчитали больше 100 женщин с именем Октябрина и одного мужчину по имени Октябрь

Обладательницы этого имени в основном старше 60 лет
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае насчитали 111 женщин с именем Октябрина и одного мужчину по имени ОктябрьВ Хабаровском крае насчитали 111 женщин с именем Октябрина и одного мужчину по имени ОктябрьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае выяснили, сколько женщин с именем Октябрина проживает на территории региона. Так, по специалисты насчитали 111 обладательниц оригинального имени. Также в регионе живет один мужчина по имени Октябрь.

- Самая старшая Октябрина живет в Советской Гавани, скоро ей исполнится 92 года, а самая младшая - в поселке Ванино, ей 28 лет. Примечательно, что только 39 Октябрин то есть 35 процентов обладательниц этого редкого имени отмечают свой день рождения в октябре, - говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Также специалисты отметили, что большинству Октябрин больше 60 лет. Это объясняется модой 20-50-х годов на это имя.

Напомним, что 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. Это хороший повод проявить внимание не только к близким людям старшего поколения, но и ко всем гражданам почтенного возраста, окружающим нас.

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