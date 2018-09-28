Молодого человека из Комсомольска-на-Амуре осудят за покупку наркотика через интернет

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-28T07:52:13+03:00

Горожанина задержали после того, как он забрал товар

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Жителя города Юности обвиняют в незаконной покупке и хранении наркотиков. По предварительным данным следствия, 23-летний горожанин приобрел запрещенное вещество через интернет. Точнее он оплатил в режиме онлайн информацию о местонахождении товара. после проведения платежа комсомольчанин получил координаты тайника и отправился за порошком. Задержали фигуранта, когда наркотик был у него в руках.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, у подозреваемого обнаружили запрещенное вещество весом шесть граммов, что расценивается как крупный размер.

Сам фигурант отпираться не стал и полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела, возбужденного против него, уже закончилось. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в суде. За свершенное преступление комсомольчанини может угодить в тюрьму на срок от трех до 10 лет.