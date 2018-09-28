В порт Ванино Хабаровского края прибудут новые морские паромы

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-28T08:52:32+03:00

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В порту Ванино началась реконструкция причальных сооружений. Это необходимая мера перед поступлением новых морских паромов. Чтобы выполнить поставленную задачу работы будут вести поэтапно в три смены, но это никак не скажется на работе грузоперевозчиков и комфорте пассажиров

Как сообщили в Минвостокразвития, заказ на строительство двух грузопассажирских паромов получил Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. У новых судов есть три грузовые палубы, на которых можно перевозить железнодорожные составы российского стандарта, рефконтейнеры, все виды автомобилей, в том числе грузовые автосоставы, различную колесную технику и контейнеры на ролл-трейлерах. Протяженность рельсовых путей на главной палубе - 440 метров. Первый паром планирую передать заказчику в декабре следующего года.

Новые суда будут курсировать между портами Ванино и Холмск, где сейчас тоже идут работы по реконструкции причальных сооружений. На данный момент на линии «Ванино - Холмск» работают три парома типа «Сахалин». Их средний возраст составляет 29 лет. В них не предусмотрена загрузка автопоездами в случае полной загрузки вагонами. Объем перевозимых грузов ограничивается техническими возможностями старых паромов. Кроме того, суда ежегодно перевозят более 60 тысяч пассажиров, следующих с Сахалина на материк и обратно.