2018-09-28T08:20:46+03:00
Общество

В Хабаровске устроят показательные выступления по японским боевым искусствам

Зрители увидят яркое шоу и поучаствуют в мастер-классах
Ольга КИВА
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В Хабаровске устроят показательные выступления по японским боевым искусствамВ Хабаровске устроят показательные выступления по японским боевым искусствамФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В краевой столице пройдет традиционный японский фестиваль «Будокан». Во время яркого шоу зрители смогут увидеть выступления мастеров боевых искусств, а также станут участниками мастер-классов. Жителей и гостей города приглашают на это событие, которое пройдет 3 октября в универсальном спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Начало в 18:00.

Сообщение о мероприятии появилось в одной из социальных сетей. Организаторы сообщают, что в фестивале будут участвовать спортсмены девяти направлений по боевым искусствам. Среди них такие, как кюдо (стрельба из лука), кэндо (работа с мечем), айкидо, кемпо (рукопашный бой), дзюдо, нагината (японское холодное оружие с длинной рукоятью), каратэдо, дзюкэндо (штыковой бой) и сумо.

Вход на фестиваль свободный.

Обычно японский фестиваль «Будокан» проходит в арене в центре Токио. На Дальнем Востоке его проводят впервые.

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