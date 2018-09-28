2018-09-28T09:57:34+03:00
Происшествия

На Сахалине нашли подозреваемого в убийстве бомжа

Потерпевший умер от многочисленных ударов молотком
Ольга КИВА
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На Сахалине нашли подозреваемого в убийстве бомжаНа Сахалине нашли подозреваемого в убийстве бомжаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В областной столице состоится суд над 21-летним уроженцем Корсакова. Несмотря на молодой возраст у парня уже запятнанная судимостями биография. На сей раз его обвиняют в убийстве бомжа.

- Труп обнаружили в самодельной постройке, расположенной недалеко от магазина в районе Хомутово. По версии следствия, перед гибелью 33-летний бомж выпивал со своим молодым приятелем, а потом сказал что-то ругательное в его адрес и гость вспылили. Они начали ссориться, а потом обвиняемый схватил молоток и 17 раз ударил собутыльника. Потом добил его, ударив несколько раз по голове, - прокомментировали в СУ СК России по Сахалинской области.

На парня снова завели уголовное дело по статье «Убийство». Во время расследования правоохранителям удалось собрать довольно много доказательств его вины. Дальнейшую участь фигуранта решит суд.

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