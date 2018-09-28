2018-09-28T09:28:21+03:00
Общество

В Хабаровске пустят автобусы по улице Бойко-Павлова

На этом участке общественный транспорт начнет курсировать в 2019 году
Ольга КИВА
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В Хабаровске пустят автобусы по улице Бойко-ПавловаВ Хабаровске пустят автобусы по улице Бойко-ПавловаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Власти краевой столицы пошли на встречу населению и приняли решение ввести новый автобусный рейс. По информации, рзмещенной на сайте городской администрации, общественный транспорт начнет курсировать в Краснофлотском районе на улице Бойко-Павлова с 2019 года.

Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства, на такое нововведение решились после многочисленных просьб хабаровчан. Чтобы задуманное быстрее стало реальностью уже запланировали ряд строительных работ. Так, рабочие будут обустраивать два остановочных пункта - один промежуточный и один конечный. Разворотная площадка для автобусов будет располагаться на пересечении улиц Бойко-Павлова и Невельского. В сообщении управления также говорится, что работы по благоустройству идут полным ходом. Уже обустроили остановочные карманы и установили дорожные знаки.

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